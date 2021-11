Recco: riapre il "Punto Inps" presso il Comune - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Dal 24 novembre riapre il “Punto Inps” di Recco, che conserva l’ubicazione all’interno della Casa comunale questa volta al piano terreno. L’attività riprende il mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30.

In una recente seduta di Giunta è stata approvata la convenzione con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in relazione alla riapertura dello sportello nei locali messi a disposizione dal Comune. “Con soddisfazione annunciamo la riapertura al pubblico del ‘Punto Inps’ – annunciano il sindaco Carlo Gandolfo e il presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini – per facilitare l’accesso ai servizi da parte dei numerosi utenti dell’Istituto. Con la nuova convenzione firmata con la direzione provinciale dell’Istituto abbiamo messo a disposizione spazi comunali adeguati a ospitare lo sportello “.