E’ stato attivato il semaforo pedonale in Via Roma, all’incrocio di Via Vittorio Veneto per garantire più sicurezza per i pedoni e migliore scorrevolezza per la viabilità.

In pratica il nuovo semaforo può essere messo in funzione dai pedoni tramite un pulsante di chiamata che fa scattare il rosso in entrambi i sensi di marcia, consentendo un attraversamento sicuro della strada.