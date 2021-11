Recco: Cafè philo e "Questo immenso non sapere" - LevanteNews

Da Cafè philo Recco

Martedì 23 novembre presso il ristorante Vitturin alle ore 19.30. Meravigliarsi ancora: la magia del primo incontro

Eccoci finalmente ritornare a vederci ‘dal vivo’, ritrovare il piacere di stare insieme, di celebrare la nostra amicizia con buon cibo e buon vino, di giocare dialogando sul tema a sorpresa.

‘Colui che cerca con curiosità, scopre che questo di per sé è una meraviglia’, diceva Escher. Modera l’incontro Cristina Alabastro

Per poter organizzare al meglio la nostra serata è necessario prenotare entro lunedì 22, gentilmente entro le ore 12.

Questi gli indirizzi:

Il menu sarà unico per tutti ma in caso di intolleranze o altre necessità alimentari specifiche, vi preghiamo di comunicarlo al momento della prenotazione per le variazioni. Il prezzo di questa serata sarà di 20 euro a testa, considerando una bottiglia di vino ogni due persone. Gli extra andranno saldati a parte al ristoratore.

Letture consigliate dalla Prof.

Questo immenso non sapere. Conversazioni con alberi, animali e il cuore umano

di Chandra Livia Candiani

«Una buona pratica preliminare di qualunque altra è la pratica della meraviglia. Esercitarsi a non sapere e a meravigliarsi. Guardarsi attorno e lasciar andare il concetto di albero, strada, casa, mare e guardare con sguardo che ignora il risaputo. Esercitare la meraviglia cura il cuore malato che ha potuto esercitare solo la natura.»

Questo è un libro disordinato. E l’autrice ha scelto di lasciarlo cosí. «Perché ogni disordine ha un suo ordine interno e misterioso. Forse è l’andatura della mente, forse quella del ricordo, forse è l’intenzione di essere volatile o l’aspirazione alla semplicità, in ogni caso è qualcosa di sfuggente che non vuole essere imbrigliato in un piano: come un animale o come un albero della foresta, non addomesticati, inutili, nel senso che non si curano di avere uno scopo, sono in vita e gli basta. Il disordine è questo essere cosí come si è seguendo un filo illogico di stare al mondo». Ognuno di noi nel momento in cui accetta di non sapere si apre alla meraviglia e alla infinita sperimentazione in un inesorabile avvicinamento al mondo animale e vegetale.