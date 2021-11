Recco: acquisto campo di calcio, sì unanime in Consiglio - LevanteNews

Il Consiglio comunale di Recco, svoltosi ancora in modalità online, ha deliberato all’unanimità l’acquisto del campo di calcio, degli appezzamenti adiacenti e dei fabbricati che su essi insistono.

La spesa complessiva a carico del Comune è pari a un milione, 110 mila e 814 euro, finanziati attraverso l’accensione di un mutuo presso l’Istituto per il Credito Sportivo e mediante l’utilizzo di somme stanziate a bilancio.

Nella proposta di deliberazione illustrata dal sindaco Carlo Gandolfo si evidenzia come il Piano urbanistico comunale includa il campo sportivo nel comparto A del settore denominato “San Rocco”, a sua volta regolato da un “Progetto Norma” che disciplina i progetti d’intervento da parte dei privati e le opere pubbliche da porre a carico dei soggetti attuatori.

Come espressamente richiesto dal capogruppo di Civica Gian Luca Buccilli, i proprietari dei terreni inseriti nel comparto A e non compresi nella vendita del campo di calcio mantengono le potenzialità edificatorie previste nel vigente Puc e dall’inerente “Progetto Norma”.

Una loro eventuale rimodulazione potrà avvenire solo tramite una specifica variante urbanistica ovvero nell’ambito della revisione dello strumento di pianificazione generale.

Su proposta dell’assessore all’Ambiente Edvige Fanin, il Consiglio comunale ha poi approvato la convenzione con il Fondo immobiliare di Bnp Paribas che gestisce Villa Tigellius, relativa al rinnovo per un anno della servitù di fognatura su aree di proprietà dello stesso Fondo immobiliare. Il corrispettivo annuo della servitù è determinato in 724 euro e 72 centesimi. L’assessore Edvige Fanin ha ricordato come Città Metropolitana e Ato nella loro programmazione abbiano inserito la realizzazione nel sottosuolo di un tratto sostitutivo della condotta fognaria. Una volta effettuato l’intervento, il Comune potrà rinunciare alla servitù.

L’Assemblea ha quindi discusso la mozione con la quale i consiglieri di ImmaginaRecco, Sergio Siri e Marcello Napoli, hanno richiesto l’impegno dell’intero Consiglio comunale a farsi promotore di iniziative volte a sostenere l’approvazione da parte del parlamento di un testo normativo che garantisca l’eutanasia legale.

Nell’illustrare la mozione, i firmatari hanno evidenziato come la proposta di legge per la legalizzazione dell’eutanasia sia incardinata nelle Commissioni Affari Sociali e Giustizia delle Camera, senza che sia stato ancora stabilito il calendario per la sua discussione.

È seguito un dibattito appassionato, come richiesto dalla delicatezza del tema, nel quale, tra gli altri, è intervenuto il sindaco Carlo Gandolfo per “liberare” i consiglieri di maggioranza da qualsivoglia vincolo all’atto di esprimersi su questa mozione.

Nel motivare il suo voto contrario, il capogruppo di Civica Gian Luca Buccilli ha ricordato come la vita sia un diritto fondamentale e indisponibile della persona, costituzionalmente garantito. Lo stesso statuto del Comune di Recco comprende tra le finalità dell’ente “la tutela della vita dal concepimento alla sua estinzione naturale”.

Per Gian Luca Buccilli non vi è espressione di compassione nell’aiutare una persona a morire e la soluzione alla sofferenza estrema va ricercata nelle cure palliative, che vanno valorizzate e implementate.

Non esistono malattie incurabili; esistono malattie inguaribili delle quali farsi carico; l’eutanasia e il suicidio assistito rappresentano invece la pietra tombale della medicina ippocratica.

Sia pure con motivazioni in parte diverse, anche il sindaco Carlo Gandolfo e gli assessori Edvige Fanin, Francesca Aprile, Caterina Peragallo e Davide Lombardo Manerba, intervenendo nel dibattito, hanno dichiarato il loro voto contrario. La mozione è stata respinta.

Il Consiglio comunale ha poi approvato un’altra mozione presentata sempre dai consiglieri Sergio Siri e Marcello Napoli, per effetto della quale il Comune di Recco aderirà alla Rete delle Pubbliche Amministrazioni che intendono avviare misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale, all’identità di genere. Pur votando a favore della mozione, il capogruppo Gian Luca Buccilli in sede di dichiarazione di voto ha espresso la sua ferma opposizione a quelle teorie che intendono promuovere un’identità personale svincolata dalla diversità biologica tra uomo e donna.