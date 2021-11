RASSEGNA STAMPA. Asl 4, si allarga il fronte del covid - LevanteNews

Oggi, giovedì 18 novembre, auguri a Costante. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Figlio di gatto catturerà sorci”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Asl 4: ieri 33 nuovi contagiati; i pazienti ricoverati salgono a 17”; “Vaccini, auditorium chiuso a fine mese, l’ospedale di Chiavari il nuovo centro”; “Manifestazione a Rapallo per dire no al green pass”.

Sestri Levante: convegno nazionale dei presidenti Fiab, Lavagna: pronto soccorso senza medici, l’Asl 4 attinge a cooperative”. Lavagna: “La violenza sulle donne è diventata strutturale”. Lavagna: varata la consulta del turismo. Chiavari: delitto Nada Cella, dove gli inquirenti cercano tracce. Chiavari: raffica di cantieri sulla A-12, restano le esenzioni ticket. Chiavari: trasporto pubblico, la Regione scrive ad Amt. Chiavari: Maria Grazia Daniele confermata alla presidenza Anpi. Chiavari: colletta alimentare, si cercano volontari. Chaivari: addio a Scotto, il comandante medaglia oro. Chiavari: raccolta sangue in piazza Mazzini. Chiavari: scuola di Sampierdicanne, approvati i lavori. Chiavari: premiati ex allievi del Marconi-Delpino. Chiavari: protezione civile in classe. Chiavari: laSsocietà Economica premia le eccellenze. Chiavari: poesie per celebrare Carreca.

Rapallo: malore in casa. muore a 21 anni. Rapallo: tre esuberi alla Carrefour. Rapallo: il derby Sampt-Genoa si gioca sui cartelli stradali. Parco Portofino: comitato di gestione, polemica Gandolfo Fanciulli (Ma chi presiedeva la riunione? ndr).

Camogli: Manuela prima in Italia con lo studio del genoma. Recco: nozze più longeve, il Comune premia le coppie record. Recco: Matteo Ranieri tronista a “Uomini e donne”.

Borzomasca: domenica giornata degli alberi monumentali. Parco dell’Aveto: alcuni rifugi già chiusi (siamo a metà novembre).