Rapallo: San Francesco, giovedì iniziano le palificazioni - LevanteNews

Questa mattina incontro tra i tecnici e la ditta esecutrice dei lavori per la demolizione e ricostruzione della soletta del torrente San Francesco a Rapallo.

È stata ultimata la segnaletica di cantiere, nelle prossime giornate verranno eseguiti alcuni assaggi per poi passare a giovedì prossimo in cui verranno iniziati i lavori di palificazione mediante ” jet crouding”. All’incontro oltre alla direzione dei lavori, hanno partecipato il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio.

Il cantiere continuerà nei prossimi giorni in maniera non invasiva così da non penalizzare troppo le attività affacciate sul cantiere, linea che è stata tenuta in considerazione anche nell’allestimento della nuova viabilità di cantiere. Già da ieri gli autobus viaggiano sul lungomare Vittorio Veneto.

Nelle foto la nuova ordinata viabilità in prossimità del cantiere e la soletta del San Francesco vista dal lato monte