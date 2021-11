Rapallo: Roberto Pecchioli presenta "Politicamente corretto" - LevanteNews

Da Fratelli d’Italia riceviamo e pubblichiamo

Dopo il successo degli incontri letterari con Emanuele Ricucci e Giulio Vignoli continuano gli appuntamenti culturali organizzati dal Dipartimento Regionale Cultura e Innovazione di Fratelli d’Italia in collaborazione con il Circolo Territoriale FdI Rapallo. Giovedì 25 novembre alle ore 17.30, Roberto Pecchioli presenterà a Rapallo il suo ultimo libro “Dizionario del Politicamente Corretto e della Neolingua” presso l’Hotel Astoria, Via Gramsci 4. In questo godibile manuale di sopravvivenza Roberto Pecchioli ci guida alla scoperta della nuova “neolingua italica” : in un avventuroso viaggio dantesco all’interno di quel misterioso idioma postumano, che il Pensiero Unico ha imposto ad un popolo sapientemente terrorizzato da pandemie, crisi economiche e disastri climatici. L’autore ci regala un “contro-dizionario” per spiriti ribelli al politically correct, una progressione di vocaboli adulterati da lasciare senza fiato, in cui emerge il fine manipolatorio del Padrone del Vapore. Come dimostra Pecchioli nel capitolo introduttivo, si tratta una precisa ideologia calata dall’alto: cambiare le parole, i significati, la percezione, cambia i fatti. Modificare il “significante”, ovvero il termine, significa mutare il significato che esprime.

Introdurranno l’incontro: Matteo Rosso-Coordinatore Regionale FdI, Stefano Balleari-Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, Alberto Campanella-Coordinatore Area Tigullio .

Dialogheranno con l’autore: Giuseppe Murolo – Coordinatore Reg. Cultura e Innovazione FdI e Andrea Lombardi -Responsabile CulturaIdentità Genova

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione.

Si ricorda che per accedere è necessario essere in possesso di greenpass in corso di validità, in ottemperanza alle vigenti normative di contrasto al Covid-19.