Rapallo: luna park sul lungomare, ed è subito festa - LevanteNews

Natale è anche Luna Park. Meglio se sul lungomare. Le attrazioni, dopo la crisi dovuta alla pandemia, sono tornate a rallegrare molti centri della Riviera. Non solo per la gioia dei giovanissimi, ma anche degli adulti perché questi “spettacoli viaggianti” hanno sempre esercitato un fascino sui bambini che, una volta diventati adulti ricordano con piacere. A Rapallo le luci del Luna park ed in particolare la ruota panoramica sono tornate a illuminare il lungomare. Una festa. (Foto Consuelo Pallavicini)