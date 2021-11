Rapallo: incontro con i dipendenti del porto Riva - LevanteNews

Questo pomeriggio il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e l’amministratore delegato Mario Tornaghi, hanno incontrato i dipendenti del Porto turistico internazionale di Rapallo (Ptir). Erano presenti Stefania Solari, capo della segreteria e gli ormeggiatori. I lavori in porto sono ripartiti e i timori allontanati.

Riguardo all’incontro odierno il sindaco commenta: “Sono stati anni complessi dopo la mareggiata e l’emergenza Covid, adesso è il momento di ripartire grazie all’impegno preso dalla Bizzi & Partners dal Comune di Rapallo e da Regione Liguria. Le note vicende mi hanno unito molto all’esperienza umana e professionale di questi concittadini che non ringrazierò mai abbastanza per la tenacia e sobrietà nei modi. Insieme al dottore Bizzi al dottore Tornaghi ci siamo presi l’impegno di riportare il Porto di Rapallo tra i primi porti turistici al mondo, poiché è di fondamentale importanza per l’economia e l’indotto diretto e indiretto che genera sul territorio”.