Rapallo: il Natale mette al centro bambini e parchi pubblici - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 i parchi della Città di Rapallo si trasformeranno nelle ambientazioni delle celebri favole del Natale: al Parco Canessa sarà possibile incontrare il Grinch e la dolce Cindy Chi Lou, ai Giardini De Martino troveranno casa Babbo Natale e i suoi preziosi aiutanti con un ospite d’eccezione, l’Elfo Ra-Pallino e infine, al Parco Biancaneve andranno in scena le magiche atmosfere dello Schiaccianoci.

In compagnia di questi personaggi, i bambini potranno partecipare a laboratori creativi, musicali, teatrali, o ancora scrivere la lettera per Babbo Natale e prendere parte alle cacce al tesoro. Ogni tanto i personaggi invaderanno le vie del centro storico: dal Grinch, disturbatore di ignari passanti, ai fantastici personaggi dello Schiaccianoci. Non mancheranno momenti musicali e giochi di luci. La voce che inviterà la cittadinanza a immergersi in questa irripetibile atmosfera natalizia sarà quella del Castello Parlante, ormai ben noto agli abitanti di Rapallo. Nelle giornate speciali del 25 e del 31 dicembre il programma conoscerà eventi particolari e unici: trampolieri, giocolieri, maghi, clown, personaggi luminosi che doneranno ulteriore magia ai parchi e al centro della città.

Obiettivo dell’amministrazione è quello di far sì che Natale 2021 venga ricordato come il momento della ripresa degli eventi nuovamente partecipati, rilancio quindi anche della vita economica della città. “Rapallo…il Natale dei Bambini”: perché far vivere Rapallo dai cittadini, dai bambini e dai turisti è il miglior modo per ripartire con entusiasmo come città e come tessuto socio-economico.

Rapallo è anche la Città del Verde e dei Parchi, spazi pubblici di cui il Comune ha cura e che vuole far vivere alla cittadinanza e a chi soggiornerà in città durante le vacanza natalizie.

Se in estate le bellezze del nostro mare e della nostra costa sono il miglior biglietto da visita, questo inverno lo saranno i nostri parchi e i nostri caruggi, spazi e luoghi non solo da percorrere e attraversare ma da tornare a vivere, in sicurezza e avvolti dall’atmosfera magica e fatata del Natale.

“Rapallo…il Natale dei Bambini” è evento organizzato dal Comune di Rapallo, inserito nella serie di iniziative turistiche di “Hello Rapallo” e in particolare “Rapallo for Kids”, con un contributo economico di Regione Liguria, curato dalla agenzia di organizzazione eventi Maia Events.

“Presentiamo il cartellone delle iniziative natalizie, che quest’anno è particolarmente ricco e qualificherà sempre più Rapallo come la “città dei bambini” dando idea della volontà di ripartenza.” ha esordito il Presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico.

Non possiamo nascondere il momento che stiamo vivendo, con una pandemia ancora in corso – prosegue il Sindaco Carlo Bagnasco – con questo progetto abbiamo cercato di rispondere ai desideri delle famiglie facendo divertire grandi e piccini ma in sicurezza. Non sarà un Natale statico, ma ricco di iniziative itineranti che coinvolgeranno la città.”

Agli interventi si è aggiunto quello del comunicatore del Comune di Rapallo Marco Pogliani che ha così commentato il programma natalizio: “Il passo più significativo è rendere Rapallo protagonista, con il Castello Parlante e tre zone del centro che saranno fulcro degli eventi e andranno a “invadere” il resto della città, che verrà letteralmente trasformata in maniera natalizia.”

“Mai come in questo periodo i bambini hanno bisogno di sognare, e quale luogo più idoneo dei parchi, già di per sé luoghi in cui i più piccini possono divertirsi in sicurezza? – ha concluso l’assessore al turismo Elisabetta Lai – Spero sia il primo passo per una ripresa delle iniziative che andranno a coinvolgere tutta la città, comprese le associazioni di categoria.”