Parco di Portofino. Bogetti: lettera aperta al Comitato di gestione provvisoria - LevanteNews

Da Ermete Bogetti presidente Il Presidente Associazione di fatto costituita il 19.1.2019

Al Signor Presidente e ai Signori Componenti del Comitato, nominati dal Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’ art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n° 7694/2021.

Come è noto – anche al Ministero – il nostro Coordinamento per il Parco Nazionale

di Portofino ha svolto fin dal 2019 una intensa attività informativa e di

sensibilizzazione nell’area ricompresa nello studio I.S.P.R.A. del 2018 (fascia

costiera e entroterra da Genova a Sestri levante) e, in particolare, in occasione

della prima proposta ministeriale di ipotesi di perimetrazione da Genova a

Chiavari con relativo entroterra della Val Fontanabuona.

Al Coordinamento – costituitosi all’inizio del 2019, hanno aderito

progressivamente oltre 200 soggetti tra le associazioni ambientaliste, Università di

Genova, operatori economici, gruppi organizzati di cittadini e singoli. L’attuale

Comitato Direttivo del Coordinamento è composto da 9 aderenti con un Presidente

e un Coordinatore.

Quattro anni di attività – documentata – presso enti pubblici (Ministero, Regione,

Città Metropolitana, Comuni interessati), nonché le nostre iniziative sul territorio

(incontri, convegni, rapporti con le giovani generazioni – Friday For Future –

scuole, raccolta firme) ci consentono di poter affermare che:

– nella governance di Regione Liguria e nei Comuni e Istituzioni, che ne

condividono l’orientamento politico, risulta evidente una posizione preconcetta e

ideologica rispetto alle aree protette, che denota mancanza non solo di conoscenza,

ma anche del semplice buon senso;

– le cittadine e i cittadini, viceversa, sono, in prevalenza, molto sensibili ai temi

dell’ambiente e del paesaggio e, quindi, su tali argomenti spesso non condividono

gli orientamenti della politica e delle istituzioni locali, denotando una diversa

visione di interessi e priorità;

– chi opera in ambito della conservazione e tutela ambientale, chi ha sviluppato

ricerca avanzata e esperienza sul campo in ambito dei parchi naturali,

considerando anche gli aspetti socioeconomici, ha ben chiara l’opportunità di

accelerare i processi di istituzione e gestione di aree tutelate;

– l’attuale contingenza mondiale, che impone di assumere tempestivamente e

globalmente particolari accorgimenti per ridurre l’impatto umano sulla biosfera,

chiede una decisa modifica nella gestione dei territori in quanto tali e con riguardo

all’impatto delle nostre attività: un ampio parco nazionale, sia pure in una area con

porzioni di territorio notevolmente urbanizzate, come quella in esame, rappresenta

un’ eccezionale ed imperdibile occasione per sperimentare soluzioni utili anche di

lunga prospettiva temporale.

In questo quadro, a seguito della predetta sentenza del TAR Lazio, che ha

interrotto una lunga e inqualificabile azione/inazione di Regione Liguria, tesa a

insabbiare l’iter istitutivo del Parco Nazionale, previsto da legge dello Stato, da un

lato rendendosi totalmente inadempiente degli obblighi istituzionali e dall’altro

ostacolando ogni iniziativa (la copiosa documentazione raccolta e che stiamo

raccogliendo è esaustiva al riguardo), finalmente siamo arrivati alla istituzione del

Comitato di gestione provvisoria, che concluderà i lavori quando, dopo la firma

del Capo dello Stato del decreto istitutivo del Parco Nazionale, verranno insediati

gli organi dell’Ente.

Le urgenze che, come Coordinamento, individuiamo in questa delicata fase

conclusiva del percorso istituzionale e che, sommessamente, suggeriamo a codesto

Comitato di prendere in considerazione, riguardano:

– l’assunzione di iniziative concrete a favore del territorio e, pertanto, dei cittadini,

in modo da rendere immediatamente percepibili i vantaggi di risiedere o svolgere

la propria attività lavorativa all’interno di un Parco Nazionale: fra le possibili

iniziative evidenziamo, ad esempio, la cantierizzazione di opere per la difesa dal

rischio idrogeologico, la realizzazione di rimedi per limitare i danni da ungulati, la

previsione di sostegni economici all’attività agricola tradizionale (contributi per

muretti a secco, ecc.), la cura della sentieristica, coinvolgendo la popolazione e le

associazioni;

– chiarezza e gradualità nell’applicazione delle norme di salvaguardia, anche

attraverso un uso sapiente delle deroghe, che concili le esigenze delle attività in

corso con quelle della tutela dell’ambiente, evitando, comunque, che le deroghe

divengano normalità, come attualmente accade con la gestione del Parco

regionale;

– avviare con Regione Liguria e con gli enti locali un percorso di approfondimento

scientifico e normativo volto all’eventuale istituzione di Aree Contigue, che

potrebbero adempiere alla funzione di armonizzare l’ urbanizzazione del territorio

in atto, spesso disordinata e violenta, con l’area parco;

– chiarire, confrontandosi con le associazioni dei cacciatori, tutti gli aspetti

dell’attività venatoria in prossimità dell’area del Parco, con particolare attenzione

alla predetta eventuale istituzione di aree “Contigue”, nonché le modalità di

partecipazione dei cacciatori locali all’attuazione dei piani di abbattimento selettivi

in area Parco;

– intraprendere un’attività di ascolto – attraverso audizioni, convegni, tavoli, ecc. –

delle associazioni di categoria degli operatori economici, delle associazioni

ambientaliste, delle associazioni escursionistiche, di sport all’aria aperta, ecc., al

fine di comprendere e, dunque, poter iniziare a soddisfare esigenze e aspettative

compatibili con le esigenze di protezione dell’area parco.

Restando a disposizione per ogni collaborazione ritenuta utile, porgiamo distinti saluti.