Pallanuoto/ La Rari Nantes Sori ha finalmente la sua piscina - LevanteNews

La Rari Nantes Sori ha finalmente una nuova piscina a due passi dal mare e con una vista mozzafiato: questo è stato reso possibile dal lavoro della dirigenza granata dopo la chiusura della vasca di piazza Ghio.

Dopo vari incontri è nata l’ idea di rendere agibile la piscina al mare anche per la stagione invernale e finalmente il sogno è diventato realtà. Nonostante tutte le difficoltà gli atleti possono tuffarsi nel nuovo impianto.

Una bella giornata per la Rari Nantes commentata dal presidente Francesco Cocchiere: “Desidero ringraziare tutti i dirigenti che hanno lavorato a questo progetto, senza di loro non saremmo qui a tifare per la nostra Società e per i nostri ragazzi. Era importante riuscire a svolgere tutte le attività a casa nostra, circondati dai nostri tifosi e in uno degli impianti più belli della Liguria. Un grazie speciale va a tutti i dirigenti granata e in particolare Mauro, Carlo, Davide, Alessandro, Emanuele, Cippo e a miei figli Giacomo e Maria Cristina, che hanno contribuito in maniera fondamentale alla realizzazione di tutto questo”.