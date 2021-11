Levanto: patto educativo di comunità, emesso il bando per la ricerca di partner - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

L’amministrazione comunale di Levanto ha emesso una manifestazione di interesse finalizzata a “reperire Istituzioni pubbliche e private, realtà operative nel terzo settore, associazioni e singoli cittadini disponibili a collaborare con il Comune per perseguire l’intento di una offerta educativa aperta, multidisciplinare, integrata e partecipata attraverso la stesura e la firma di un Patto educativo di comunità”.

Il Patto è uno strumento attraverso il quale le scuole, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private, le realtà del terzo settore, le associazioni e i singoli cittadini possano operare sinergicamente, sottoscrivendo specifici accordi, per creare un’alleanza educativa, civile e sociale che consenta l’attuazione di quei principi e valori costituzionali per i quali tutte le componenti della Repubblica sono impegnate nell’assicurare la realizzazione dell’istruzione e dell’educazione.

Quattro gli obiettivi specifici del Patto:

– Individuare i bisogni educativi, culturali, psicofisici e sociali emergenti nella popolazione scolastica e i bisogni formativi negli adulti di riferimento (educatrici, educatori, insegnanti);

– Evidenziare le situazioni specifiche di povertà educativa, incrementate dalla chiusura delle scuole e dei servizi educativi;

– Sollecitare nel territorio proposte di intervento congiunte e/o complementari tra più enti, mirate a far fronte alle necessità emergenti;

– Attuare gli interventi selezionati e valutare l’efficacia degli interventi attuati;

Il Patto educativo avrà durata di tre anni dalla sua sottoscrizione e nessun onere finanziario per le parti.

I partner interessati a partecipare all’avviso pubblico dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse secondo le modalità indicate nella documentazione reperibile sul sito del Comune (sezione “Bandi e concorsi” presente anche in home page), entro le ore 12 del prossimo 30 dicembre.