Dopo la sosta per le Nazionali, la Primavera è pronta a tornare in campo. I ragazzi di Mister Melucci sabato affronteranno il Como.

Dopo quasi due anni dall’ultima volta, i biancocelesti torneranno a giocare al Comunale. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15, costo del biglietto per la tribuna 5€. Per poter accedere all’impianto, come sempre, sarà necessario essere in possesso di green pass