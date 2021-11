Cogorno: impianti sportivi, comune al lavoro con le società per la fruizione - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Cogorno

Durante il consiglio comunale di Cogorno, svoltosi lo scorso lunedì 15 novembre, il consigliere delegato a Sport e salute, Luca “Beo” Torrente, ha risposto all’interrogazione presentata dai consiglieri di Unità Democratica per Cogorno – Partecip@ttiva, Laura Bacchella e Oriano Castelli, riguardante l’utilizzo degli impianti sportivi presenti nel territorio comunale.

Relativamente alla stagione sportiva 2020/2021, le problematiche legate al Covid 19 hanno impedito il regolare utilizzo degli impianti da parte delle società. L’area Vigilanza Infrastrutture Territorio ha contattato le suddette società invitandole a autodichiarare gli accessi ridotti per addivenire ad una piccola contribuzione al comune. Oltre alla risposta delle società, le stesse stanno definendo gli importi direttamente con l’ente. Per regolarizzare invece le attività per la stagione in corso, 2021/2022, le società sono state nuovamente convocate per attivare il rientro dei contributi del periodo antecedente alla stagione 2020/2021 e sottoscrivere le nuove convenzioni.

“Un po’ sorpresi dall’interrogazione, considerando la massima disponibilità ad accompagnare i consiglieri Castelli e Bacchella i quali erano a conoscenza di tutto il lavoro fatto, ringraziamo gli uffici comunali per tutto il lavoro svolto in massima trasparenza per migliorare l’iter della gestione degli spazi per gli impianti sportivi del territorio comunale – ha commentato il consigliere delegato Luca Torrente – Siamo contenti del lavoro fatto in nome del valore sociale dello sport e della salute che ne comporta. Lo dimostrano gli interventi effettuati e quelli in progettazione in futuro. Siamo e saremo sempre al fianco delle associazioni sportive soprattutto in questo momento ancora difficile per l’emergenza Covid-19. Una collaborazione significativa anche dal punto di vista infrastrutturale, soprattutto per la partecipazione nella gestione del bene comune”.