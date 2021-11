Camogli: "Il Diritto di essere Umani", tre incontri - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

Il Diritto di essere Umani

dal 25 novembre al 10 dicembre 2021

Il Comune di Camogli organizza, con il contributo dell’Assessorato alle Pari Opportunità e dei Servizi Sociali, tre incontri di riflessione e di dibattito sul tema dei Diritti dell’Uomo, spunti per affrontare con consapevolezza argomenti come la violenza di genere, la disabilità e il diritto di asilo, contro ogni forma di discriminazione dei Diritti Umani.

Venerdì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, si terrà il primo dei tre appuntamenti, “la dignità violata”, diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale. Il Comune di Camogli aderisce, promuove e sostiene con diverse iniziative già dal 2016, la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne, all’insegna del motto “La violenza non è amore”.

Venerdì 3 dicembre seconda conferenza: “tu, come me: oltre le barriere”, dedicata al diritto all’inclusione. Il Comune di Camogli ha ottenuto questa estate la Bandiera Lilla, ha effettuato diversi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e accorgimenti mirati, mantenendo sempre uno sguardo attento alla disabilità e alle sue problematiche.

Venerdì 10 dicembre, ultimo incontro “noi, cittadini del mondo” sul diritto di asilo.

Il Comune di Camogli è, da quest’anno, capofila del progetto SAI (Sistema di Accoglienza Integrato, ex Sprar), del Distretto socio sanitario 13.

Gli incontri si svolgeranno nel Ridotto del Teatro Sociale dalle ore 17.00 alle 19.00.

Accoglienza dei partecipanti a partire dalle dalle 16.30, obbligo di Green Pass e mascherina.

locandina