Calcio/ Genoa, Sheva perde due pedine: l'esito degli esami per Criscito e Caicedo - LevanteNews

Criscito e Caicedo saltano la Roma: i due giocatori del Genoa hanno svolto gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.

Per il capitano rossoblu è stata evidenziata una lesione di primo/secondo grado all’adduttore destro, mentre per l’attaccante un trauma distrattivo di basso grado al muscolo semitendinoso destro.

A questi punti a tre giorni dall’impegno contro i giallorossi è emergenza in attacco: Mattia Destro potrebbe essere risparmiato per averlo nella delicata trasferta alla Dacia Arena contro l’Udinese, mentre Ekuban e Kallon non solo al top. Così nel probabile 3-5-2 insieme a Pandev non è escluso possa giocare Buksa che fin qui ha messo pochi minuti nelle gambe con la prima squadra.