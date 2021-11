Bogliasco: covid a scuola, quarantena per cinque classi della primaria - LevanteNews

Cinque classi della Sezione A della scuola primaria di Bogliasco finiscono in quarantena: lo ha annunciato il comune di Bogliasco specificando che la decisione, in via precauzionale, è stata presa dal Dipartimento Prevenzione e Igiene di Asl3.

Una sesta classe invece è in sospensione preventiva per la giornata di domani, per poter procedere al tampone rapido dei suoi alunni. Stesso provvedimento è stato adottato anche per una sezione della scuola dell’infanzia Saronio, mentre risulta un soggetto con tampone rapido positivo al nido “La trottola dei colori del Poggio” (il nido è aperto).

Intanto sul fronte Covid a Bogliasco si registrano nove positivi e undici persone cono in quarantena da contatto con positivo.