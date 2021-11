Violenza di genere: anche il Tigullio alla manifestazione di sabato - LevanteNews

Da Stefano Chiesa

Anche il Tigullio parteciperà sabato prossimo unendosi alla piazza a Genova all’importante evento annuale per la prevenzione della violenza di genere. L’appuntamento è alle ore 15 del giorno 20 novembre pv in Piazza De Ferrari , insieme dobbiamo migliorare le condizioni sociali e culturali su un problema enorme che ancora affligge profondamente la nostra società, insieme possiamo cambiare la nostra quotidianità attraverso incisive campagne di sensibilizzazione e di educazione continua. Grazie per quanti vorranno intervenire e dare il proprio contributo non solo sabato prossimo, ma anche per il prosieguo dei vari progetti in essere volti a sanare questa tremenda piaga.