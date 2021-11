Treni: dal 12 dicembre Italo collegherà Genova a Milano, Roma, Napoli - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Genova entra nella rete di Italo insieme alle altre più importanti città italiane: Milano e il centro sud con Roma e Napoli sono sempre più vicine. Dal 12 dicembre i liguri avranno un’opzione di viaggio in più sia per chi lavora e si sposta e sia per chi, invece, decide di raggiungere la nostra regione da turista”. Così l’assessore ai Trasporti e Turismo Gianni Berrino commenta l’arrivo della società ferroviaria Italo nel capoluogo ligure.

Dal 12 dicembre 2021, infatti, in occasione del cambio orario ferroviario, Italo collegherà Genova a Milano, Roma e Napoli. con 2 servizi ‘non stop’ quotidiani, offrendo una possibilità di viaggio in più ai cittadini liguri.

Prevista una partenza dalla stazione Genova Brignole alle 6:08, da Genova Piazza Principe alle 6:14, con arrivo a Milano Centrale alle 8:05, Milano Rogoredo alle ore 8:24, a Roma Termini alle ore 11:25, Napoli Afragola 12:37 e a Napoli Centrale alle ore 12:53.

Per viaggiare verso Genova, invece, Italo metterà a disposizione un collegamento che partirà da Napoli Centrale alle ore 16:20, da Roma Termini alle 18:05, da Milano Rogoredo alle 21:05, da Milano Centrale alle 21:30 per arrivare a Genova Piazza Principe alle 23:09 e Genova Brignole alle 23:18.