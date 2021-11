Scacchi/ 14° Week End Città di Recco - LevanteNews

Dall’Associazione Dilettantistica Scacchi “Giancarlo Musso” Golfo Paradiso

Al via il 14° Festival Città di Recco, con tre tornei di scacchi, che si svolgerà nelle palestre dell’IIS “Giovanni Da Vigo Nicoloso da Recco” da venerdì 19 a domenica 21 novembre.

Impostato su tre tornei in 5 turni con tempo di riflessione ‘lungo’ – 90 minuti con abbuono di 30” per mossa – si cimenteranno nelle rispettive categorie scacchisti di livello magistrale, appassionati del ‘nobil giuoco’ e molti giovani, alcuni dei quali esordienti.

Al Torneo A parteciperanno una trentina di giocatori, tanti i pre-iscritti a una settimana dal fischio d’inizio, provenienti da 22 province e dall’estero, dei quali un terzo con punteggio ELO superiore a 2000.

Da segnalare la presenza nel Torneo maggiore di tre Campioni Italiani Giovanili nelle rispettive categorie, Melissa Maione Under 18, Elisa Cassi Under 16 e Stefano Maldonado Under 12.

Sono 58 i partecipanti previsti al Torneo B tra i quali due giovanissimi (9 anni) provenienti da Torino e Forlì. Al Torneo C sono al momento 33 gli iscritti, con alcuni esordienti o non classificati che tenteranno la scalata alle categorie superiori.

Nel mondo degli scacchi sono previste 3 categorie nazionali, la qualifica di Candidato Maestro e di Maestro, cui si aggiungono negli alti livelli quelle di Maestro Internazionale (IM) e Grande Maestro (GM).

Al Festival parteciperanno complessivamente una ventina di soci del “Golfo Paradiso”, che dopo un anno e mezzo di sospensione a causa del Covid riparte con l’organizzazione di questa edizione del suo torneo più importante.

Informazioni: paolo.daugusta@gmail.com 335 7196786