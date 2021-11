Santa: alla Biblioteca Comunale "Stiamo bene insieme" - LevanteNews

Presso la Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure, a partire dal 24 novembre 2021 inizia “Stiamo bene insieme” un percorso laboratoriale, condotto da Dario Apicella, rivolto a genitori, insegnanti ed educatori per promuovere l’avvicinamento dei bambini alla lettura. Il corso formativo, strutturato in 5 incontri sul tema del “raccontare” , per esplorare in un clima disteso e interattivo, suggerirà alcune possibilità narrative in grado di stimolare la curiosità e la partecipazione dei bambini guidati dall’adulto.

L’iniziativa fa parte del Progetto Pollicino. I laboratori si svolgeranno presso la Biblioteca Civica “A. e A. Vago” in Via Cervetti Vignolo n. 25 a Santa Margherita Ligure con il seguente calendario:

– mercoledì 24 novembre 2021 ore 16,30 – Raccontare le emozioni utilizzando i libri (fiction)

– mercoledì 1. dicembre 2021 – ore 16,30 – Il racconto orale, raccontare storie senza usare il libro

– mercoledì 12 gennaio 2022 – ore 16,30 – Raccontare il mondo utilizzando i libri (non fiction/divulgazione)

– mercoledì 26 gennaio 2022 – ore 16,30 – Raccontare giocando, costruendo, sperimentando

– mercoledì 9 febbraio 2022 – ore 16,30 – Tanti modi di raccontare: il kamishibai, il sacco delle storie, le fotografie

I laboratori avranno la durata di 1 ora e 30 minuti circa. Partecipazione gratuita su prenotazione. Ricordate di portare il Green Pass. Info e prenotazioni 3316853474 oppure Biblioteca Comunale – Via Cervetti Vignolo n. 25 – Santa Margherita Ligure cell. 3357587776