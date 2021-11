Rapallo: Mauro Boccaccio presenta "Riviera capitale" - LevanteNews

Da Panesi Editore

Per Panesi Edizioni è in uscita lunedì 22 novembre Riviera Capitale, il nuovo libro del giornalista Mauro Boccaccio, con la prefazione di Bruno Gambarotta.

Come si preparano il Tigullio, la Riviera e l’entroterra a vincere la corsa per diventare Capitale Italiana della Cultura 2024? Che cosa troveremo al primo posto delle agende e dei cronoprogrammi degli esperti? La risposta non è nelle pagine di Riviera Capitale. In questo instant book Mauro Boccaccio racconta storie, progetti e idee, alcune rimaste scritte su quaderni e taccuini, altre invece realizzate con Maura Ferrari. Appunti sparsi, sparpagliati, ritrovati, raccolti anche dopo anni e riordinati pazientemente, fra tanti personaggi e luoghi diversi. La curiosa fotografia di un Tigullio che ha le carte in regola per lavorare e guardare avanti.

Mauro Boccaccio, genovese, giornalista. Dal 1998 al 2016 è direttore dell’agenzia di stampa della Regione Liguria. Ha collaborato con «La Stampa» e altre testate con articoli e servizi di musica e spettacoli. Nel 2018 ha pubblicato il libro Frank Sinatra è mio figlio (De Ferrari Editore), la storia della mamma del più grande artista del Novecento, nata a Rossi di Lumarzo, in Val Fontanabuona, emigrata da bambina con la famiglia in America.

La prima presentazione ufficiale si terrà proprio lunedì 22 novembre alle 12 presso Casa Luzzati al Palazzo Ducale di Genova, con la partecipazione della giornalista Donatella Alfonso e l’introduzione del giornalista, scrittore e conduttore televisivo Bruno Gambarotta.