Chiavari: presentazione di "Il grande Hans" di Daniele Grillo - LevanteNews

Il Grande Hans e il suo autore, il giornalista Daniele Grillo, arrivano a Chiavari. L’occasione sarà la presentazione in programma lunedì 22 novembre alle 18 presso la libreria La Zafra di Paolo Bonini (via Vittorio Veneto – Chiavari).

A chiacchierare con l’autore sarà la giornalista Paola Pastorelli.

Pubblicato a maggio da AltreVoci Edizioni, Il Grande Hans è un romanzo profondo ed emozionante, ricco di spunti di riflessione. Protagonista indiscusso è Hans Gueber, altissimo pensionato austriaco e inventore confusionario di cose inutili, che parte per un lungo viaggio armato di uno zaino, un misterioso bottone e un’incrollabile fiducia nell’umanità.

Trama: Hans Gueber è un affabile pensionato austriaco con la passione per le invenzioni che non servono a nulla e gli orologi a cucù, dotato di un’altezza fuori dal comune: due metri e diciotto.

Da quattro anni è alle prese con una missione senza speranza: convincere la sua amata Julia a tornare dall’abisso del coma. Un giorno però arriva una lettera e Hans decide all’improvviso di smettere i panni del marito, padre e inventore inconcludente e di intraprendere il viaggio più incredibile della sua vita.

Equipaggiato solo con uno zaino, un misterioso bottone di vetro e una incrollabile fiducia nell’umanità, volerà da un vecchio amico a Praga, ritroverà una meravigliosa cascata in Islanda, finirà tra le comparse di un B-movie in Arabia Saudita, metterà in fuga un elefante e camminerà con i fenicotteri in Tanzania, infine si specchierà nel deserto di sale di Uyuni, in Bolivia. E lungo il cammino incontrerà nuovi compagni di viaggio a ogni tappa, a ciascuno dei quali donerà qualcosa di sé.

Il grande Hans è un libro scritto con l’intenzione di parlare al cuore. Narra di persone che si allontanano, di scelte sbagliate, di rimpianti e dell’urgenza che, a volte, penetra in certe vite. E soprattutto della grande capacità che ogni persona possiede, dentro di sé, di recuperare terreno nei confronti dei rapporti trascurati, degli amori perduti e di tutto ciò che la vita gli ha fatto smarrire. Incluso se stesso.

Biografia Daniele Grillo: Nasce a Genova il 7 gennaio 1979. Laureato in Giornalismo, editoria e comunicazione multimediale, dopo i primi passi a Repubblica da oltre quattordici anni racconta la sua Liguria sulle pagine de Il Secolo XIX. Dall’inizio del 2018, dopo un’esperienza di alcuni anni nella redazione del Levante, fa parte dello staff della Cronaca di Genova.

Ha scritto diversi noir in coppia con Valeria Valentini e pubblicati da Fratelli Frilli Editori. Il romanzo d’esordio, L’isola delle chiatte (II ed.), è del 2012. La seconda indagine del commissario Marcenaro, Il dolore del fango (2014), ha meritato il Marchio Microeditoria di Qualità all’omonima rassegna di Chiari. La terza puntata della serie, L’inedito di De André, (2016), è stato ristampato due volte a pochi mesi dall’uscita. L’anno successivo è uscito La scommessa del centravanti, ambientato nel mondo del calcio tra le città di Genova e Chiavari. All’interno dell’antologia “44 gatti in noir” (Fratelli Frilli Editori, 2018) è stato pubblicato il racconto Fino all’ultima goccia. Nel 2020 l’uscita della quinta indagine di Marcenaro: Omicidio sul Genova-Milano, quasi interamente ambientato su un treno. Dalla penna di Daniele è nato anche il personaggio del maresciallo Corrado Pacone, protagonista dei racconti Il cielo capovolto e La casa delle bambole, entrambi segnalati al concorso Gialli sui laghi e pubblicati nelle due antologie Delitti di lago e Delitti di lago vol. 3, editi da Morellini (2014 e 2017). Nel 2019 Daniele Grillo ha partecipato con il suo primo lavoro di narrativa, Il grande Hans, al concorso nazionale Romanzo Italiano, indetto da Rtl 102.5 e Mursia, classificandosi tra i primi dieci su un migliaio di opere. Il romanzo ha trovato casa in AltreVoci Edizioni.

Nel 2018 ha iniziato a collaborare con Cisco, ex voce dei Modena City Ramblers, come autore di alcuni testi pubblicati nell’ultimo album dell’artista, Indiani & Cowboy (2019).

