Parco di Portofino: "Nei nuovi territori nessun divieto" - LevanteNews

Da Antonio Leverone, Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino Osservatorio Ambientale (Insistiamo circa le attività bloccate automaticamente con la nomina del Comitato per la gestione provvisoria; certo non sono ancora state elevate sanzioni. Ci mancherebbe altro. E si spera che il Comitato, riunitosi ieri in una atmosfera definita tesa, assuma le deroghe opportune affinché la vita dell’animale-uomo non venga penalizzata. m.m.)

Redazione Levante News. “11.11.21 – Parco Portofino: bloccata ogni attività, sale lo scontento.”

In merito quanto riportato a firma (m.m.), riteniamo oppotune alcune precisazioni.

Ci riferiamo alla proposta provvisoria dei confini del Parco Nazionale definita dal

Ministero (vedi allegato) e successivo decreto per la nomina del Comitato

Provvisorio di gestione (decreto 434 del 27.10.21.) composto da un Presidente,

Regione, 11 Comuni, Rappresentante delle Associazioni ambientaliste riconosciute

e 3 tecnici ( Riserva marina – ISPRA Istituto Superiore ricerca Ambiente,-

CONAF -Agronomi e Forestali).

In questri giorni il Comitato nominato si riunirà per la prima volta per definire le

modalità operative e gli obiettivi da raggiungere, in funzione delle disposizioni di

legge.

In questa fase non è vero che “sono sospese attività come “abbruciamenti” o

raccolta legname” e meno che meno “ogni attività edilizia” in quanto gli uffici

comunali conoscono quanto è contenuto nelle “norme di tutela” delle aree

destinate a diventare Parco nazionale. Gli stessi sono in attesa di conoscere nel

dettaglio, le nuove disposizioni da patre del Comitato Provvisorio e certamente

non bloccheranno nulla.

Al contrario di quanto scritto, “Le bili dei proprietari, impresari, architetti, e

artigiani” non corrono rischi.

Il nostro Coordinamento, che il Presidente della nostra regione considera

nell’insieme “dell’ambientalismo intransigente da salotto”, fin dal 2019 (vedi You

Tube – video – Progetto per il Parco Nazionaie di Portofino) in merito sostiene con

forza la necessità che gli uffici tecnico-amministrativi del Parco Nazionale e dei

comuni debbano essere strutturati in modo da poter dare agli operatori e ai

cittadini “rispostre rapide, chiare, senza posibilità di interpretazione in una unica

soluzioe”.

Regione e comuni devono impegnarsi su tali temi e non solo per

ostacolare e mal informare al solo scopo di creare inutili preoccupazioni, ostilità e

opposizione a una norma dello Stato. Hanno avuto quattro anni per confrontarsi

senza volutamente concludere nulla. Ora stanno spendenso soldi pubblici per

inutili ricorsi al TAR liguria sempre con la finalità di rallentare un processo ormai

avviato. Appare anche chiara la srategia dei quei comuni che dalla contrarietà

manifestata sono recentemente passati a aderire al parco Nazionale ma a

condizioni. Sostanzialmente vogliono togliere dal controllo del Parco Nazionale

tutte le superfici mediamente urbanizzate tra la fascia costriera ormai

cementificata e satura e il crinale. E’ da tempo che quasi tutti i comuni prevedono

interventi più o meno invasivi che in ogni caso modificano il paesaggio,

restringono le aree fruibili, non certo per esigenze publiche.

In merito all’attività venatoria è legge dello Stato la proibizione in area Parco, ma

non c’è dubbio che nel progetto che stiamo varando sia necessario valutare tale

attività in stretta collaborazione con la necessaria gestione degli equilibri faunistici

necessari sul territorio. La legge istitutiva dei parchi nazionali prevede soluzioni

che necessitano, in ogni caso, confronto e dialogo con le organizzazioni venatorie

e non solo opposizione e velate minacce come apparso recentemente sui media, da

parte di cacciatori.

Vogliamo cogliere l’occcasione per chiedere alla Regione se intende mettere a

disposizione del Comitato provvisorio la sruttura e il personale regionale dell’ex

Parco regionale. Soluzione che dovrebe agevolare i lavori del Comitato stesso e

accelerare i lavori e i tempi di un progetto che Regione e alcuni comuni non ne

hanno considerato ancora il valore e le potenzialità.

17.11.21 – Il Coordinatore: Antonio Leverone