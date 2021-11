Parco dell'Aveto: date e chiusura stagionale di alcuni rifugi - LevanteNews

Dal Centro Educazione Ambientale Parco dell’Aveto

Dopo la bella stagione e il prolungamento delle aperture consuete fino al ponte dei Santi, e il buon successo di frequentazione ed accoglienza, per alcuni Rifugi del Parco dell’Aveto è arrivata la chiusura stagionale.

Elenchiamo di seguito i periodi e le date di chiusure delle nostre strutture:

Rifugio Antonio Devoto al Passo del Bocco (Comune di Mezzanego): aperto solo sabato, domenica e festivi fino al prossimo 26 dicembre. Resterà poi chiuso per la stagione invernale fino a sabato 2 aprile 2022.

Rifugio Ventarola (Comune di Rezzoaglio): sempre aperto previa prenotazione ai numeri 0185 86788 o 340 8307793

Rifugio Malga Zanoni (Comune di Borzonasca): chiuso per la stagione invernale fino a Pasqua 2022.

Rifugio Casermette del Monte Penna (Comune di S. Stefano d’Aveto): chiuso per lavori per alcune settimane nel mese di novembre. Riapertura prevista a inizio dicembre

Rifugio Monte Aiona a Prato Mollo (Comune di Borzonasca): chiuso per la stagione invernale fino a Pasqua 2022

Per seguire direttamente le attività dei nostri rifugi, suggeriamo di visionare periodicamente le loro pagine social (FB) e/o i loro siti:

www.rifugiodelbocco.it anche su FB

www.rifugioventarola.it

www.malgazanoni.org anche su FB

www.rifugiocasermettedelpenna.com anche su FB

www.rifugiopratomollo.it anche su FB

Il Parco sta inoltre lavorando per la realizzazione di un nuovo rifugio in Loc. Cappelletta delle Lame al Passo delle Lame (Comune di Rezzoaglio) che speriamo possa già aprire al pubblico nell’estate 2022!