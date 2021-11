Liguria, il futuro del territorio post pandemia: alla tavola rotonda anche Valentina Ghio - LevanteNews

Ci sarà anche il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio alla tavola rotonda organizzata da Arci Liguria “Prendersi cura del territorio dopo la pandemia. Una sfida per la politica e il terzo settore”, che si terrà il 19 novembre, alle ore 18.00 presso il circolo Arci C.A.P. di Via Albertazzi a Genova. L’introduzione è affidata a Walter Massa presidente di Arci Liguria.

Il primo cittadino sarà insieme al neo collega di Savona Marco Russo, al presidente nazionale di Arci Daniele Lorenzi e al presidente nazionale di Acli Emiliano Manfredonia.

“La pandemia ha accelerato processi di trasformazione sociale e politica già in atto. Il mondo e le nostre comunità territoriali stanno cambiando e continuano ad emergere nuovi bisogni e nuove istanze, non sempre e non del tutto comprese. Il Terzo settore stesso sta cambiando. Non è venuta meno la necessità che politica e terzo settore si sforzino per comprendere questa nuova realtà, trovando risposte e strumenti, anche innovativi, per affrontare questa sfida. Ne vogliamo parlare con chi ha scelto di coinvolgere Terzo Settore e Associazionismo per costruire un progetto di città, come Marco Russo a Savona, o per governare un territorio come ha fatto in questi anni Valentina Ghio a Sestri Levante. Daniele Lorenzi, Presidente Nazionale di Arci e Emiliano Manfredonia, Presidente nazionale Acli, porteranno il punto di vista proprio di questi corpi intermedi che, se coinvolti in un’ottica progettuale, permettono non solo di vincere le elezioni, ma anche di amministrarle meglio”.