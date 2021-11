Letterer/ "Recco, terza dose difficile per una anziana" - LevanteNews

Da Amalia Buffardini

Mia madre, 87 anni, abita a Recco e mentre per le prime dosi di vaccino non ha avuto difficoltà, ora per la terza esistono problemi. Mi chiedo se tutte le spinte per invogliare a sottoporsi alla terza dose siano convinte, alle parole non seguono i fatti per agevolare la terza. E’ evidente che a 87 anni non tutti sono autosufficienti. Mia madre dovrebbe sottoporsi a vergognose code in strada? O a complesse trasferte nel genovesato? Perché, abitando mia madre a cinque minuti dall’ospedale di Rapallo dove sarebbe semplice trasportarla, non può fruire dei servizi offerti dalla asl 4? Vaccinano chi arriva da Torino o Milano e non lo fanno da chi arriva da un’altra asl ligure. Trovo tutto ciò vergognoso. E’ questa la sanità del terzo millennio? Mi auguro di ricevere smentite e rassicurazioni.