Lavagna: una nuova squadra per il futuro, la Consulta del Turismo - LevanteNews

Lavagna guarda al futuro e oggi riparte da una nuova squadra, la Consulta del Turismo, per mettere in campo tutte le diverse competenze in nome di idee, progetti, novità che possano dare nuovo slancio al nostro turismo. Partendo dalla partecipazione a nuove fiere turistiche indirizzate all’outdoor e alla risposta ad una sempre più esplicita ricerca di servizi, dobbiamo unire le forze per offrire di più e farlo insieme.

Questa mattina la presentazione di questa nuova avventura i cui protagonisti sono i rappresentanti delle associazioni di categoria oltre ad Accademia del turismo, i tre civ e il presidente di Liguria Together, Francesco Andreoli, che con la sua esperienza e professionalità sicuramente potrà apportare un significativo contributo a questa nuova realtà.