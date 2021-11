Chiavari: "Palazzo Ferden prima e dopo la conferenza stampa" - LevanteNews

Dai consiglieri Giovanni Giardini, Silvia Garibaldi, Sandro Garibaldi, Daniela Colombo

Probabilmente nel video che è nella vetrina di Corso Garibaldi 44, Point elettorale di Avanti Chiavari – Di Capua, dove scorrono le immagini di prima e dopo degli interventi fatti dall’attuale maggioranza, come quelli pubblicati su f.b., sempre di Avanti Chiavari- Di Capua, (dove presidente è l’ Arch. Massimiliano Bisso) manca” Palazzo Ferden”.

È bene che vengano aggiornate per informare gli elettori chiavaresi.

Abbiamo ricevuto oggi una fotografia dell’ex palazzo delle imposte e notiamo che non sono più presenti i due striscioni che erano appesi sul prospetto.

Come mai sono stati eliminati?

Vogliamo ricordare che su quello azzurro c’era la scritta vendesi alloggi e su quello bianco , anche questo con la scritta vendesi, era indicato l’ indirizzo dell’agenzia immobiliare ” Progetto 31″, il cui socio è il Consigliere Comunale di maggioranza Luca Ghiggeri.

Nella conferenza stampa che avevamo fatto sabato u.s. portavamo a conoscenza , come nel Palazzo Ferden al primo e secondo piano, su dei disegni a firma dell’ Arch. Massimiliano Bisso con tanto di timbro professionale di appartenenza all’Ordine degli Architetti di Genova, risultavano 12 alloggi.

Forse non vengono più realizzati?

Vogliamo ricordare che ieri abbiamo depositato una mozione da discutere nel prossimo Consiglio Comunale per sapere della posizione sia del Consigliere Luca Ghiggeri che dell’Assessore Massimiliano Bisso in merito al loro coinvolgimento su Palazzo Ferden.Speriamo che la Facente Funzione a Sindaco Dott.sa Silvia Stanig con delega all’ Urbanistica, riesca a dimostrarci, ma soprattutto ai cittadini chiavaresi, che la sua maggioranza ha agito sempre in conformità alle norme vigenti

Alleghiamo anche noi le foto…prima ….e dopo!