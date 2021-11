Chavari: addio ad Amerigo Scotto, il velista di Pirelli - LevanteNews

Dal comandante Ernani Andreatta, fondatore dell’omonimo Museo navale

Dal nipote Francesco Materno ricevo le seguenti note per la scomparsa di suo nonno Amerigo Scotto, Medaglia d’oro di Lunga Navigazione, che se ne è andato all’età di 96 anni.

Amerigo, un marinaio straordinario, aveva navigato su tutti i mari e su tutti i tipi di navi e di “barche da diporto ”. E’ mancato ieri , Martedi 16 Novembre in mattinata. Era nato all’Isola del Giglio (GR) nel 1925; era un Capitano Marittimo “medaglia d’oro di lunga navigazione”, nonché velista professionista. Imbarcato giovanissimo a 12 anni sui velieri di famiglia, successivamente durante la seconda guerra mondiale prestò servizio nella Regia Marina imbarcato su unità Dragamine, impegnato in operazioni di “minamento e sminamento” in Mediterraneo oltre ad aver partecipato ad una azione di sabotaggio notturna contro i nazisti che avevano occupato l’Isola del Giglio. Successivamente venne imbarcato su varie navi mercantili in particolare super-petroliere con imbarchi lunghissimi, fino a 36 mesi di navigazione continuativa, facendo scalo nei porti di tutto il mondo. Dopo questo periodo, per un colpo di fortuna conosce l’Ing. Leopoldo Pirelli (socio dello YCI italiano). Avevano la stessa età, ma nonostante ciò gli ha sempre dato del lei. Da quel fortuito incontro nasce la carriera di velista professionista, i due rimasero insieme per tutta la vita, “l’industriale e il marinaio”, uniti dalla passione per la vela, ambedue simili su molti aspetti, riservati e zitti, con una dannata passione per il mare grosso. Entrambi erano affascinati dalla “tempesta” dove era lì che si vedeva il vero “Uomo di Mare”.

Nel corso della sua carriera ne ha vinte parecchie di regate fra cui qualche Giraglia. Il nipote Francesco ne ricorda una molto difficile dove vinse il 1° posto probabilmente nel 1976

È sempre stato molto legato anche alle barche di Marco Tronchetti Provera tra cui i vari Kauris.

Una carriera lunghissima conclusa ben dopo i 70 anni, portati magnificamente, si è spento ieri all’età di 96 anni, andandosene con serenità in punta di piedi come era suo costume dopo aver fatto colazione.

Riportiamo i nomi di alcune barche dell’Ing. Pirelli che ha comandato nel corso degli anni e sulle quali ha fatto moltissime regate. Yali – Bermudian Ketch costruito da Camper & Nicholson (UK) nel 1924, Pims, Seilan I, Seilan II, Seilan III e Royal Huisman Shipyard (OL) -1985 – Designer: German Frers su commessa Ing. Leopoldo Pirelli.

Alleghiamo due foto, la barca è lo Yali armatore Ing. Leopoldo Pirelli socio YCI

Per invio di telegrammi o condoglianze, scrivere eventualmente all’indirizzo

Fam. Scotto – Via Cap. Renato Orsi 57/11 16043 Chiavari (GE)

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 19.00 nella Chiesa di San Giovanni e Chiavari mentre i funerali si svolgeranno domani 18 c.m sempre nella stessa Chiesa alle ore 10.00. La tumulazione avrà luogo nel Cimitero dell’Isola del Giglio dove era nato. Lascia la moglie Maddalena di 84 anni con la figlia Francesca e il genero Gianni e i nipoti Francesco e Cecilia.