Camogli: "Natale on the road", le iniziative - LevanteNews

Da Smilevil S.c.s. Onlus



A Camogli “Natale on the road” è l’iniziativa dedicata a bambini e famiglie che la cooperativa Smilevil, con la collaborazione del Comune, proporrà dal 24 dicembre al 7 gennaio per le strade della città (adattata per ottemperare alle misure di sicurezza per il contenimento del contagio).

La nostra città, ha lavorato circa sette anni affinché questa magia diventasse un emblema di questo periodo, i bimbi associano Babbo Natale a Camogli, e aspettano con ansia il suo ritorno, sperando di ricevere la chiamata ed essere convocati come suoi fidati elfetti. Nonostante le difficoltà del momento, non vogliamo abbandonare le tradizioni ed è per questo che abbiamo pensato di mantenere, seppur a distanza, il classico e attesissimo dai bambini, “Casting Elfi”.

Babbo Natale e i suoi Elfi saranno distanti, ma ciò non significa che non saranno vicini ai loro bambini, che in questi anni hanno portato tanto calore e magia.

I bambini avranno l’occasione di partecipare ai consueti casting, ma a distanza.

Le iniziative in corso e prossime sono:

• un concorso per bambini (locandina in allegato) che terminerà questo sabato 20 novembre

• giochi a disposizione di bambini e famiglie posizionati per le vie di Camogli da fare in completa autonomia dal 24 dicembre al 7 gennaio

• orienteering alla scoperta delle creuze e delle strade di Camogli con visita ai vari presepi e non solo, rivolto a bambini e famiglie, in collaborazione con Outdoor Portofino il 27 dicembre

• videochiamata con Babbo Natale il 24 dicembre

Il concorso, che terminerà sabato, è aperto alle scuole e a tutti i bambini che hanno piacere di aiutare Babbo Natale nella creazione di giochi natalizi!

Per rimanere aggiornati sulle nostre proposte e scoprire ulteriori informazioni sulle iniziative segnalate, e poter partecipare, consigliamo a tutti di seguire i nostri canali social Facebook Smilevil SCS ONLUS e la nostra pagina Instagram smilevil_scs_onlus

