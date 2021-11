Calcio: Pistoiese-Entella, le informazioni per assistere al match - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Dopo la vittoria all’ultimo respiro al Comunale contro il Grosseto, che è valsa la terza affermazione consecutiva, i ragazzi di Mister Volpe sono pronti a concentrarsi sul prossimo match di campionato.

I biancocelesti sfideranno la Pistoiese, allenata da Mister David Sassarini, domenica 21 novembre alle ore 17.30.

Per seguire la squadra in trasferta sarà possibile acquistare i biglietti da oggi, martedì 16 novembre alle ore 10.00, fino a sabato 20 novembre alle ore 19 in tutti i punti vendita ETES ed online sul sito www.etes.it.

Il costo del biglietto del settore ospiti sarà di 13,00 € (incluso diritto di prevendita).

A Chiavari i biglietti saranno disponibili alla Tabaccheria Metaldi in via Martiri della Liberazione, 182