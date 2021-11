Bogliasco: casi di positività segnalati alla scuola Primaria - LevanteNews

Casi di positività sono segnalati alla scuola primaria di Bogliasco: a darne notizia l’amministrazione comunale.

La dirigente scolastica, come spiega una nota, informa che si trovano in sorveglianza attiva due classi dell’istituto mentre una terza è preventivamente in sospensione di frequenza.

“La sorveglianza attiva prevede che, dopo un tampone negativo, le alunne e gli alunni possano entrare regolarmente a scuola. Gli stessi alunni dovranno fare un secondo tampone a cinque giorni dal primo, mentre la sospensione di frequenza riguarda invece una classe in cui si attende il risultato del tampone di un secondo alunno. Se questo sarà positivo, non essendo gli studenti vaccinati e non avendo ancora compiuto i 12 anni di età, la classe verrà posta in quarantena così come previsto dalle norme in vigore”.

“I servizi sociali del comune hanno inoltre preso accordi con la ditta fornitrice della mensa scolastica per garantire che, in questa fase, il servizio di ristorazione venga effettuato direttamente in classe. Le notizie si sono susseguite nel corso di tutta la mattinata e per questo solo ora, una volta verificata la situazione, stiamo informando la cittadinanza. Seguiranno aggiornamenti, un saluto ai ragazzi, alle ragazze e a tutte le famiglie”, ha concluso l’amministrazione comunale.