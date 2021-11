Sestri: sabato Lara Ghiglione presenta il suo "Corrotti" - LevanteNews

Da Mediaterraneo Servizi

Sabato 20 novembre, alle ore 17, in sala Bo al primo piano di Palazzo Fascie, si terrà la presentazione di Corrotti. Dentro gli affari criminali di élite e mafie di Lara Ghiglione, dialogano con l’autrice Francesco Cozzi, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ed Elisabetta Vidali, Presidente Sezione Penale della Corte d’Appello di Genova.

La partecipazione è gratuita ma soggetta a prenotazione al numero 0185-478530 o all’indirizzo mail iat@comune.sestri-levante.it.

L’incontro si inserisce nella serie di iniziative organizzate dal comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – il Museo Archeologico e della Città e il Sistema Bibliotecario Urbano e Associazione A.Bi.Ci. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne che cade il 25 novembre di ogni anno. Quest’anno, il comune di Sestri Levante dedica un mese alle autrici, presentando esempi positivi di donne che sono riuscite a realizzare i loro obiettivi e che danno voce alle donne che ancora non ci sono riuscite.

Il saggio Corrotti. Dentro gli affari criminali di élite e mafie analizza il fenomeno della corruzione nel nostro Paese, attraverso due diverse chiavi di lettura: quella più prettamente economica e giuridica e quella sociologica/criminologica. Lo fa descrivendo i più eclatanti e peculiari fatti di cronaca che sono ormai entrati a far parte della storia del Paese, come Mani pulite, Mose, Expo, Mafia Capitale, per provare ad individuare modus operandi comuni e regole di un sistema ormai consolidato nel quale,

spesso, le mafie rivestono un ruolo centrale.La seconda parte è invece orientata a capire se esistono e quali sono i tratti di personalità comuni tra chi decide di mettere a repentaglio la propria vita professionale e personale, e il proprio riconoscimento sociale, per commettere questa tipologia di reato.

Nelle conclusioni l’autrice prova ad individuare alcune azioni che sarebbe opportuno compiere per cercare di prevenire un reato che, ancora oggi, spesso, non suscita l’adeguata indignazione nell’opinione pubblica e una efficace risposta da parte delle istituzioni, nonostante i gravi effetti che esso può determinare nell’economia sana e nella vita dei cittadini.

Lara Ghiglione è attualmente Segretaria Generale della Camera del lavoro della Spezia. Nei suoi studi universitari in ambito giuridico si è soffermata ampiamente sull’analisi dei fenomeni mafiosi, sia dal punto di vista criminologico che di quello giuridico economico, approfondendo il tema delle infiltrazioni mafiose negli appalti e più in generale dell’economia illegale.