Sestri: bando per alloggi di edilizia residenziale pubblica - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

Apre oggi, martedì 16 novembre, e si chiuderà alle 12:00 del 16 dicembre 2021 il bando per l’assegnazione di alloggi di ERP – edilizia residenziale pubblica.

Il bando rientra tra gli interventi promossi nell’ambito delle politiche abitative del Comune di Sestri Levante e va ad integrarsi con altre misure a sostegno dell’abitare come il bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle morosità incolpevoli e prevenzione degli sfratti e gli alloggi di inclusione sociale. Per l’anno 2021 sono stati inoltre emanati due bandi per l’erogazione di contributi volti al sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle spese abitative e della tassa sui rifiuti (TARI) a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Possono fare domanda di partecipazione al bando tutte le persone residenti nel Comune di Sestri Levante o nei comuni appartenenti al bacino di utenza “O” (Chiavari, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Lavagna, Leivi, Moneglia, Ne) da almeno cinque anni o coloro i quali esercitano qui l’attività lavorativa esclusiva o principale. Il limite ISEE dell’intero nucleo familiare che consente la partecipazione al bando è fissato a 17.000€. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore a 20.000€. La situazione reddituale è quella relativa al redditi percepiti nell’anno 2019 e la situazione patrimoniale è riferita al 31 dicembre 2019.

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Sestri Levante, disponibili:

– allo Sportello unico dei Servizi alla persona, di piazza della Repubblica – piano terra– dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00;

– all’Ufficio relazioni con il pubblico di piazza Matteotti 3 – piano terra – aperto da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 13:00, il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17:00;

– sul sito del Comune (www.comune.sestri-levante.ge.it)

Per l’assistenza alla compilazione della domanda sarà attivo uno sportello presso l’Ufficio casa di piazza della Repubblica 44, previo appuntamento da concordare ai seguenti recapiti telefonici: 0185 478 305/363.

La domanda, con applicata una marca da bollo da 16,00 euro, dovrà pervenire entro e non oltre le 12.00 del 16 dicembre 2021: può essere consegnata a mano all’Ufficio relazioni con il pubblico di piazza Matteotti, spedita raccomandata A/R indirizzata al Comune di Sestri Levante, piazza Matteotti 3 – 16039 Sestri Levante (farà fede la data riportata dal timbro postale) o ancora inviata con PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it