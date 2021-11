Santa: terza dose per gli over 60, questo pomeriggio alla piastra ambulatoriale - LevanteNews

Dalla pagina Facebook dell’Amministrazione di Santa Margherita Ligure

Anche a Santa Margherita Ligure stiamo assistendo a un aumento dei casi di Covid-19. I dati Asl4 ci dicono che sono 13 i concittadini positivi e 3 le persone ricoverate. Massima attenzione e rispetto delle regole anticontagio.

Si ricorda che oggi per gli over 60 sarà possibile ricevere a ingresso libero la terza dose del vaccino anti Covid-19 e quello antinfluenzale dalle 14:00 alle 19:00 presso la nuova piastra ambulatoriale di San Siro, in via D. Teramo.

Si invitano le persone interessate a compilare il form disponibile al link in modo da facilitare lo svolgimento delle operazioni e da ridurre i tempi d’attesa. Si precisa che la compilazione del form non comporta alcuna prenotazione.