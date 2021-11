'Santa': "Con gli occhi dei bambini", mostra alla Biblioteca civica - LevanteNews

Da Marina Marchetti, Servizi bibliotecari del Comune

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza presso la Biblioteca Civica “A. e A. Vago di Santa Margherita Ligure” è stata allestita, a cura del personale, la Mostra Internazionale #congliocchideibambini, un progetto della mediatrice letteraria Carmen Plaza e della scrittrice Stella Nosella.

La mostra nasce in un periodo storico difficile e dimostra come il mondo dell’illustrazione per l’infanzia sia una bellissima rete fatta solidarietà e connessioni.

Il progetto è costituito da una mostra principale internazionale e da diversi progetti che si diramano in altre mostre satellite, come “il Tempo 24×24” e “Un Natale per Tutti” che saranno allestite successivamente.

Le mostre del Progetto sono state già ospiti della Fiera Internazionale del Libro di Lima e Lima Lee, tramite l’Istituto italiano di Cultura di Lima in Perù.

La Direzione artistica del progetto è curata da Carmen Plaza.

La mostra è un fantastico viaggio in Italia attraverso le sue 20 regioni e viene rappresentata da 20 illustratori; ciascuno di essi ha rappresentato la propria regione, guardandola #congliocchideibambini .

Il viaggio continua poi con altre 14 tavole illustrate che rappresentano 14 stati del mondo: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Giappone, India, Inghilterra, Messico, Perú, Slovenia, Spagna, Stati Uniti.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Casa Editrice l’Orto della Cultura, partner di importanti progetti istituzionali relativi alla Letteratura per l’infanzia che si prestano alla Didattica e Formazione nelle Scuole e Biblioteche.

La mostra è visitabile presso la Biblioteca Civica “A. e A. Vago” in Via Cervetti Vignolo n. 25 in orario di apertura:

tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 18

Per le scolaresche è possibile prenotare visite guidate.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 3357587776

L’accesso in biblioteca è regolato dalle vigenti disposizioni per il contrasto al Covid-19.