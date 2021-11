RASSEGNA STAMPA. Covid, nuovi contagi e massima attenzione alle feste - LevanteNews

Oggi, martedì 16 novembre, auguri a Margherita. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “La fame è il miglior condimento”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta Covid: “Asl 4 con nuovi 18 positivi; i pazienti ricoverati sono 11”; “Sindaci, grande attenzione alla risalita e più controlli alle feste”; “Nuove regole d’ingresso nella case di riposo”; “Gulliver a Santa Margherita per somministrare la terza dose”. Balneari: “Ricorso in Cassazione”; “Abbiamo ricostruito dopo la mareggiata e ora siamo presi a schiaffi”; “Tavolo tra Comuni per trovare una soluzione praticabile”.

Sestri Levante sabato ospiterà la finale del gioco del sindaco. Sestri Levante: oltre 1.000 a Wine revolution. Lavagna: furgone si ribalta in A-12. Chiavari: caso Nada Cella, nessuna sostanziale novità. Chiavari: Stanig “Caso Ferden, subito consiglio comunale per chiarire”. Chiavari: commercio cinese, novità in corso Dante. Chiavari: “Non toccate l’asilo, appello dei genitori della scuola di San Pietro”. Zoagli: Elvio Romanelli annuncia le dimissioni.

Rapallo: ricordato il paracadutista Fulvio Dall’asta. Portofino: parco, oggi prima riunione del Comitato di gestione provvisoria.

Recco: rubò collana su treno, identificato e denunciato.

San Colombano: genitori del Marco Polo contro la fusione col Marsano. Borzonasca: revocati i domiciliari, torna in carcere Paolo Bendinelli. Santo Stefano d’Aveto: abeti natalizi del Penna a Genova e Sori.