Rapallo: viabilità modificata, incontro Ascom col sindaco - LevanteNews

Stamattina a Rapallo viabilità modificata (durante la notte) in piazza Pastene per l’apertura del cantiere del San Francesco; il traffico non ne ha risentito e stamattina fluiva normalmente. Il cantiere per completare lo smantellamento e la ricostruzione della soletta del torrente San Francesco, è stato l’argomento dell’incontro del sindaco Carlo Bagnasco con i rappresentanti dell’Ascom. Ad illustrare il cronoprogramma dei lavori, le progressive modifiche alla viabilità e i futuri progetti che interesseranno il territorio è stato l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio. Presenti anche il vice sindaco Pier Giorgio Brigati, gli assessori Franco Parodi ed Elisabetta Lai, il consigliere Maurizio Malerba, il Presidente di Ascom Massimiliano Colombi e il vice presidente Massimo Fazzini.

Commenta il sindaco: “Il continuo dialogo con i concittadini appartenenti a diverse realtà è sempre occasione di crescita e sviluppo di nuove idee”.