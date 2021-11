Rapallo: morte di un ventunenne, mistero sulle cause - LevanteNews

Un ventunenne è morto improvvisamente a Rapallo. I particolari sono scarni; in certe circostanze più delle parole si impongono lo sgomento e il silenzio. Quando nella tarda mattinata l’automedica del 118 e la pubblica assistenza si sono recate nel domicilio del ragazzo, in via Trento, in pieno centro, il giovane, figlio di immigrati, era già morto. Sarà con ogni probabilità l’esame autoptico a stabilire le cause del decesso. Le forse dell’ordine hanno segnalato il caso alla Procura.