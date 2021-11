Oggi a Rapallo è l’ultimo giorno di lavoro in Comune per Giorgio Scocco, apprezzato artigiano noto e stimato in città. Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Questa mattina ho avuto il piacere di salutare Giorgio Scocco, lo storico fabbro comunale che, dopo oltre 40 anni di onorato servizio nel nostro Comune, da domani mattina andrà in pensione. Ho voluto ringraziare di cuore Giorgio per la passione, l’impegno e la professionalità sempre dedicati al nostro territorio”.