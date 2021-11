Parco Portofino: nuovi territori e nuovi divieti - LevanteNews

Prima lunga riunione del Comitato di gestione provvisorio che si è riunito nella sede del parco regionale in Santa Margherita Ligure; fruirà di spazi e personale del parco retgionale con l’ok di Toti.

Alcunu sindaci hanno manifestato il loro dissenso da come Tar del Lazio e ministero dell’Ambiente hanno gestito il delicato passaggio. Il tutto in attesa che il tar decida sull’eventuale sospensiva del provvedimento del ministero, giudizio che dovrebbe arrivare il 2 dicembre.

Si è parlato in particolare delle norme di tutela entrate in vigore il giorno stesso della nomina del Comitato. Norme che, contrariamente a quanto avevano ripetuto i sostenitori più accesi del Parco nazionale esistono eccome. Non riguardano solo la caccia e il trasporto delle armi, ma ad esempio l’abbruciamento dei ricci di castagna o delle stoppie; la raccolta del legno per uso familiare; le pratiche edilizie che erano state presentate per migliorie o manutenzioni straordinarie. La qualità della vita di chi vive nelle area entrate in maniera coatta nella nuova area parco pesa e pone problemi anche, sia pure in maniera modesta, su posti di lavoro. Ora occorre stabilire la possibilità di applicare delle deroghe e l’augurio è che i tecnici si pronuncino come tali. Intanto gli incontri si susseguiranno settimanalmente per stabilire se e come applicare le deroghe.