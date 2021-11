Dal comune di Lavagna

Causa perdita di acqua in Via Dante, in prossimità del civico 70, dalle ore 9.00 di oggi martedì 16/11/2021 inizieranno in urgenza i lavori di ripristino da parte di Iren Acqua Tigullio.

Pertanto Via Dante sarà interdetta al traffico fino al concludersi dei lavori. Sarà cmq garantito il passaggio dei mezzi di soccorso. Ci scusiamo per il disagio e vi terremo aggiornati sull’evoluzione dei lavori stessi.