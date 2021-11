Chiavari: i diritti dell'infanzia e il "Novembre pedagogico" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio e con il “Progetto Pollicino”, organizza un evento dedicato alle famiglie e ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.

Lunedì 20 novembre presso l’auditorium della Filarmonica di largo Pessagno 1, dalle ore 10 alle ore 12, si svolgerà “Novembre pedagogico – ogni esperienza è una forma di esplorazione”, un incontro interdistrettuale per le famiglie, gli educatori e gli insegnanti con attività ed approfondimenti dedicati al mondo dell’infanzia.

“Per questa importante e significativa giornata per i diritti fondamentali dei bambini abbiamo pensato di organizzare un momento di condivisione che fornirà interessanti spunti per i bambini, le loro famiglie e per tutti i professionisti che lavorano in questo ambito – spiega l’assessore ai servizi sociali, Fiammetta Maggio – Una mattinata all’insegna del confronto, del divertimento e dell’approfondimento per sottolineare l’importanza dell’ informazione”.

Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La mattinata sarà così strutturata:

– 10-10.15: Introduzione a cura delle coordinatrici pedagogiche distrettuali e a seguire “Gli interventi precoci: l’importanza dei diversi linguaggi espressivi nella prima infanzia” – Video di Costantino Panza, pediatra, coordinamento nazionale Nati per la Musica;

– 10.15-10.35: “MusiCantando insieme. Nutrire con i suoni sin dalla più tenera età”, Cecilia Pizzorno, musicista e formatrice;

– 10.35-10.55: “Giochiamo col teatro. Spunti semiseri per mettersi in gioco tra adulti e bambini”, Antonio Panella, teatrante, formatore e dottor Sogni;

– 10.55-11.15: “La costruzione dello sguardo: il disegno infantile”, Iole Ottazzi, formatrice, dirigente scolastica in pensione;

– 11.35-12.00: confronto aperto con gli esperti.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni telefonare al numero 335 834 8574.

È necessario essere in possesso di green pass.