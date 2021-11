Sestri: Il gioco del sindaco nel Tigullio, tra i candidati anche Valentina Ghio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante

“L’adesione del Comune di Sestri Levante all’associazione Comuni virtuosi fa parte del percorso orientato alla sempre maggiore sostenibilità nella gestione del territorio, strumento di tutela della sua autenticità e utile a un incremento della qualità di vita – commenta la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio -. Essere stati scelti come sede della premiazione de Il gioco del Sindaco mi fa quindi molto piacere e sarà una bella occasione per fare conoscere in maniera diretta all’associazione, ai 10 sindaci finalisti ospiti e a Franco Arminio la nostra città e il nostro lavoro”.

Sestri Levante ospita il 27 novembre, in Annunziata, la premiazione della seconda edizione de Il gioco del sindaco, competizione che mette in gioco gli 11 sindaci che secondo l’associazione si sono distinti maggiormente per una azione amministrativa coraggiosa e con una visione di respiro ampio, attenti alle questioni legate alla sostenibilità e alla tutela dei luoghi. Il gioco è l’evoluzione del Premio Comuni virtuosi, nato nel 2007.

I candidati dell’edizione 2021 erano

Benedetti Agnese, Vallo di Nera (PG)

Bonaldi Stefania, Crema (CR)

Bonzi Fabio, Dossena (BG)

Castelli Massimo, Cerignale (PC)

Ciccone Felice, Macchiagodena (IS)

Ghio Valentina, Sestri Levante (GE)

Giordano Christian, Vietri di Potenza (PZ)

Iarrera Francesco, Oliveri (ME)

Lucchi Luigi, Berceto (PR)

Schipani Ileana, Scontrone (AQ)

Zanetti Michela, Fornovo di Taro (PR)

e saranno presenti alla premiazione, insieme all’associazione e al poeta, scrittore e “paesologo” Franco Arminio.

Al termine della manifestazione e del rinfresco a seguire gli ospiti parteciperanno a una visita guidata alla scoperta di Sestri Levante.

Commenta Marco Boschini, coordinatore dell’associazione Comuni virtuosi: “Siamo voluti tornare, dopo qualche anno, a portare la premiazione in una città di dimensioni più contenute, che meglio rappresenta la media dei Comuni che aderiscono alla nostra associazione. Abbiamo scelto Sestri Levante in ragione del dinamismo sui temi legati alle politiche ambientali e al lavoro concreto portato avanti in questi anni oltre che della bellezza della città e dei suoi paesaggi”.