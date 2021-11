Sestri: "Amori sbagliati, la danza contro la violenza sulle donne" - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

La storia di una donna per dare voce a tutte. È questo l’obiettivo di Amori sbagliati. Storia di una rinascita, lo spettacolo di danza promosso dal Comune di Sestri Levante in collaborazione con le scuole di danza del territorio che andrà in scena al teatro Ariston la sera di giovedì 25 novembre a partire dalle ore 20.30. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, amministrazione e scuole di danza – Momas Dance Academy, Das Dance Art Studios e Master Ballet con Nelly – in collaborazione con Mediaterraneo Servizi uniscono le forze per dare vita a una preziosa occasione di sensibilizzazione per un pubblico trasversale. Lo spettacolo sarà diviso in tre atti, ognuno affidato a una differente scuola di danza e seguirà la storia di Anna, una donna come tante che, in un giorno qualunque, vede la sua vita cambiare.

Fil rouge delle tre performance, che ruoteranno attorno all’unico oggetto di scena, una panchina rossa diventata simbolo della lotta alla violenza di genere, sarà una voce narrante, incaricata di raccontare l’evoluzione della relazione fra Anna e il suo carnefice dal loro primo incontro fino alla ribellione finale della protagonista che, in un atto di estremo coraggio, decide di denunciare gli abusi troppo a lungo subiti in silenzio.

Allo spettacolo prenderanno parte anche i rappresentanti dell’amministrazione, fra cui la sindaca Valentina Ghio, l’assessora alle Politiche Sociali Lucia Pinasco e l’assessora alla Cultura Elisa Bixio. Ospite d’onore l’avvocata Nicoletta Peri, in rappresentanza dello sportello antiviolenza di Chiavari Telefono Donna Centro Antiviolenza CIF APS, che oltre ai saluti iniziali sarà incaricata di tirare le fila della serata ricordando al pubblico che sì, la violenza è reale, ma c’è sempre una speranza di uscirne anche grazie all’impegno quotidiano che i centri antiviolenza investono nel dare supporto alle vittime. Il Comune ringrazia Barbara Fiorio per aver prestato la sua voce e il cinema teatro Ariston per l’ospitalità.

«La violenza di genere è un argomento di stretta attualità – commenta la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio – Una tematica che non può essere ignorata ma anzi necessita di una maggiore e concreta attenzione da parte delle istituzioni. Questo spettacolo rappresenta una preziosa occasione di trasmettere messaggi di grande forza senza dover ricorrere alle parole, con l’obiettivo di raggiungere il pubblico in modo chiaro e immediato, diffondendo una maggiore consapevolezza sul tema e sulla necessità di non rimanere in silenzio».

La partecipazione è gratuita ma soggetta a prenotazione, da effettuarsi via Eventbrite.