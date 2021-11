'Santa': balneari, il fallimento della politica e ricorso in Cassazione - LevanteNews

Battaglie

‘Santa’: balneari, il fallimento della politica e ricorso in Cassazione

I balneari vogliono che in caso le gare assegnino ad altri soggetti la gestione delle concessioni, chi subentra paghi l'avvio dell'attività; altro punto fermo: il prezzo del litorale deve essere deciso dal demanio in base alla caratteristiche, non da eventuali rialzi.