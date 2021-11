RASSEGNA STAMPA. Asl 4: covid, ieri altri 19 nuovi contagi - LevanteNews

Oggi, lunedì 15 novembre, auguri ad Alberto. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “La mano ha cinque dita e non ce n’è una uguale all’altra”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: ieri altri 19 nuovi contagi in Asl 4. Balneari in rivolta, assemblea plenaria a Santa Margherita Ligure. Influenza: in Asl 4 somministrati vaccini dello scorso anno.

Sestri Levante: ritorno col botto per Wine Revolution. Sestri Levante: cittadini afghani, intesa Comune-Prefettura

Chiavari: delitto Nada Cella, trovate tracce di sangue sul motorino dell’indagata; ora occorre confrontare il dna con quello dell’uccisa. Chiavari: due auto ribaltate con 4 feriti lievi in A-12. Chiavari: “Altro scivolone della maggioranza”. Chiavari: a fine anno musica e due veglioni (Commento. Indipendentemente dall’andamento del covid?). Chiavari: il giorno di Natale pranzo in chiesa a San Giacomo. Chiavari: triplo evento al Mignon. Chiavari: museo archeologico, incontro con Traverso. Chiavari: infiltrazioni all’asilo nido, via libera al progetto. Chiavari: associazione Italo-Brittannica, due iniziative a fine anno.

Rapallo: personaggi della cultura leggono brani agli studenti. Portofino: festa di San Martino e raduno Fiat 500.

