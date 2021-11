Parco Portofino: "Non danno ma opportunità per il territorio" - LevanteNews

Da Guglielmo Caversazio, Responsabile Democratici per il Parco

Oggi il sindaco di Santa Margherita Donadoni ha diramato un comunicato in cui afferma che il parco nazionale è un danno per il territorio. Questo perché, a quanto afferma, il metodo con cui è stato creato è un’imposizione dall’alto del Ministero che non ha coinvolto i territori.

Il Sindaco Donadoni, che prova a fare il vecchio gioco dello scaricabarile, sa benissimo che a questa situazione siamo giunti perché l’amministrazione regionale che egli sostiene e, nel suo piccolo, la sua amministrazione comunale, hanno fatto muro per più di tre anni impedendo il confronto tra le realtà del territorio ed il Ministero che avrebbe potuto, per citare la sua dichiarazione, “addivenire a soluzioni condivise”.

Tanto più che altri sindaci, tra cui quello di Camogli Olivari, avevano in questi anni a più riprese invocato tavoli di confronto sul tema, nel più completo silenzio del sindaco Donadoni.

Troppo facile accusare ora il ministero di un lavoro di perimentrazione e di ascolto insufficiente, quando per anni quel ruolo non è stato esercitato da chi avrebbe dovuto fare gli interessi del territorio, ovvero Regione Liguria e, per sua parte, lo stesso sindaco Donadoni, che del parco regionale era oltretutto presidente.

I problemi che ora dovranno essere risolti sono quindi il frutto della malagestione del Sindaco Donadoni e del presidente Toti, che per difendere gli interessi di pochi hanno rigettato per anni la nascita di un parco che porterà opportunità e benefici a tanti.

Di sicuro, la responsabilità non è della sentenza del TAR che ha obbligato il Ministero a fare in pochi giorni il lavoro che loro non hanno voluto fare in molti anni.

Si assuma quindi ora le responsabilità che derivano dai suoi incarichi invece di accusare il Ministero della Transizione Ecologica di arrecare danni al territorio facendo nascere un parco nazionale istituito da 4 anni con legge dello Stato.

Sarebbe, per una volta, una prova di dignità nei confronti dei cittadini di questo territorio.